Till Reinwart, Simon Albrecht, Anton Wittig und Niklas Jähnichen (von links) gehören zum 80-köpfigen Organisationsteam. Bild: Andreas Bauer
Till Reinwart, Simon Albrecht, Anton Wittig und Niklas Jähnichen (von links) gehören zum 80-köpfigen Organisationsteam. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Feldflair: Kleines Dorf im Erzgebirge hofft auf ein großes Festival
Von Andreas Bauer
Schon die Premiere im vergangenen Jahr kam gut an, nun sollen fünf DJs in Grünhainichen eine vierstellige Besucherzahl begeistern. Die Voraussetzung dafür haben vier Jugendclubs geschaffen.

In der Vergangenheit sei es nicht immer leicht gewesen, Projekte in Grünhainichen umzusetzen, weil man in den verschiedenen Ortsteilen gern auch mal verschiedener Meinung war. Dies haben die Mitglieder der Jugendclubs im Verwaltungsverband Wildenstein, zu dem neben Grünhainichen, Borstendorf und Waldkirchen auch Börnichen gehört, mehrfach zu...
