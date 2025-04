Feuerwehreinsatz in Drebach: Brand bricht in Absauganlage aus

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Mittwoch wegen eines Feuers in Drebach ausgerückt. Was bisher bekannt ist.

Ein Feuer ist am Mittwoch in einer Absauganlage eines Unternehmens in Drebach ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Schwelbrand. Die Anlage befand sich außerhalb der Produktionshalle an der Venusberger Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Venusberg und weitere Einsatzkräfte wurden kurz vor 15 Uhr alarmiert, wie diese via... Ein Feuer ist am Mittwoch in einer Absauganlage eines Unternehmens in Drebach ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Schwelbrand. Die Anlage befand sich außerhalb der Produktionshalle an der Venusberger Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Venusberg und weitere Einsatzkräfte wurden kurz vor 15 Uhr alarmiert, wie diese via...