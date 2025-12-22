Flixbus zurück: Warum in Zschopau bald wieder ein Fernbus hält

Fast zwei Jahre lang war Zschopau vom Fernbus-Netz abgehängt. Nun steht fest: Ab März 2026 kehrt der Flixbus in die Motorradstadt zurück.

Comeback des Fernbusses: Ab Ende März 2026 hält der Flixbus wieder in Zschopau. Nach rund zwei Jahren ohne Anschluss kehrt die grüne Linie zurück in die Motorradstadt – als Bedarfshalt am ehemaligen MZ-Altwerk. Oberbürgermeister Arne Sigmund spricht von einem „Weihnachtswunder". Hinter der Rückkehr steckt vor allem Überzeugungsarbeit...