Flottes Surfen und Streamen: Hohndorf startet mit neuem Glasfasernetz durch

Zschopau
In dem Großolbersdorfer Ortsteil ist schnelles Internet jetzt Realität. Lichtwellenleiter ermöglichen rasante Up- und Downloads.
Rasante Up- und Downloads, Surfen ohne Wartezeiten und unterbrechungsfreies Videostreaming – im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf ist das seit Montag möglich. Dort wurde jetzt ein auf Glasfasern basierendes Breitbandnetz in Betrieb genommen, das von der in Marienberg ansässigen E²Net GmbH gebaut wurde und die es zukünftig auch betreibt....
