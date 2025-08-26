Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Zschopau
Flottes Surfen und Streamen: Hohndorf startet mit neuem Glasfasernetz durch
Von Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem Großolbersdorfer Ortsteil ist schnelles Internet jetzt Realität. Lichtwellenleiter ermöglichen rasante Up- und Downloads.

Rasante Up- und Downloads, Surfen ohne Wartezeiten und unterbrechungsfreies Videostreaming – im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf ist das seit Montag möglich. Dort wurde jetzt ein auf Glasfasern basierendes Breitbandnetz in Betrieb genommen, das von der in Marienberg ansässigen E²Net GmbH gebaut wurde und die es zukünftig auch betreibt....
