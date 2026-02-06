MENÜ
Hier wirbt die Gemeinde Gelenau für ihre Baugrundstücke.
Hier wirbt die Gemeinde Gelenau für ihre Baugrundstücke. Bild: Robby Schubert
Zschopau
Gelenau rutscht unter 4000 Einwohner und setzt jetzt auf neues Bauland
Von Mike Baldauf
Sechs Bauplätze am Louis-Riedel-Weg sind fertig erschlossen, acht weitere liegen auf dem früheren Gelkida-Areal – doch die Nachfrage bleibt verhalten. Gelenaus Bürgermeister Knut Schreiter nennt einen Grund, warum die Gemeinde trotzdem vorsorgt.

Bauland ist in Gelenau wieder ein Thema – nicht mehr nur als Perspektive, sondern ganz konkret. Sechs Wohngrundstücke hat die Kommune am Louis-Riedel-Weg erschlossen, außerdem gibt es auf dem früheren Gelkida-Areal im Wohngebiet „An der oberen Schule“ acht Parzellen. Bürgermeister Knut Schreiter verbindet damit ein klares Ziel: Die...
