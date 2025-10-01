„Gleisarbeiten“ mitten im Wald: Erzgebirgische Grundschüler entdecken Schiene und Lok für sich

Sich in der Natur austoben und gleichzeitig viel über das Thema Bahn lernen: Mit dieser Kombination haben die Bürgermeister von Grünhainichen und Leubsdorf 280 Kinder begeistert.

Groß ist die Freude, wenn die Klassen gemeinsam ins Falkenauer Freibad oder ins Chemnitzer Theater fahren. „Dann nehmen wir immer die Bahn. Und für viele Kinder ist das ein besonderes Erlebnis, weil sie sonst nie damit unterwegs sind“, sagt Cornelia Alscher von der Grundschule Leubsdorf. Dementsprechend begeistert war nicht nur die Lehrerin,...