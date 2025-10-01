Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Gleisarbeiten“ mitten im Wald: Erzgebirgische Grundschüler entdecken Schiene und Lok für sich

Auf das zuvor verlegte Gleis mussten die Schüler eine kleine Lok hieven, die sie ebenfalls selbst zusammengebaut hatten.
Auf das zuvor verlegte Gleis mussten die Schüler eine kleine Lok hieven, die sie ebenfalls selbst zusammengebaut hatten. Bild: Andreas Bauer
Auf das zuvor verlegte Gleis mussten die Schüler eine kleine Lok hieven, die sie ebenfalls selbst zusammengebaut hatten.
Auf das zuvor verlegte Gleis mussten die Schüler eine kleine Lok hieven, die sie ebenfalls selbst zusammengebaut hatten. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
„Gleisarbeiten“ mitten im Wald: Erzgebirgische Grundschüler entdecken Schiene und Lok für sich
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sich in der Natur austoben und gleichzeitig viel über das Thema Bahn lernen: Mit dieser Kombination haben die Bürgermeister von Grünhainichen und Leubsdorf 280 Kinder begeistert.

Groß ist die Freude, wenn die Klassen gemeinsam ins Falkenauer Freibad oder ins Chemnitzer Theater fahren. „Dann nehmen wir immer die Bahn. Und für viele Kinder ist das ein besonderes Erlebnis, weil sie sonst nie damit unterwegs sind“, sagt Cornelia Alscher von der Grundschule Leubsdorf. Dementsprechend begeistert war nicht nur die Lehrerin,...
