Greifensteinpass, Mietbonus, QR-Wanderwege: Mit diesen Ideen kämpfen Erzgebirgsstädte gegen den Leerstand

Immer mehr Städte der Region haben das Problem, dass ihre Innenstadt unattraktiver wird. Der Onlinehandel dünnt die Stadtzentren aus. Doch inzwischen zeigt sich: Kluge Köpfe wirken dem entgegen.

Innenstädte im Erzgebirge kämpfen mit Leerstand, fehlenden Publikumsmagneten und Sanierungsstau. Deutlich wird das in Marienberg. Leere Schaufenster, aufgelöste Initiativen, fehlende Ansprechpartner. Doch der Blick ins Erzgebirge zeigt, dass es auch anders laufen kann. Innenstädte im Erzgebirge kämpfen mit Leerstand, fehlenden Publikumsmagneten und Sanierungsstau. Deutlich wird das in Marienberg. Leere Schaufenster, aufgelöste Initiativen, fehlende Ansprechpartner. Doch der Blick ins Erzgebirge zeigt, dass es auch anders laufen kann.