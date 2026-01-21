MENÜ
  • Greifensteinpass, Mietbonus, QR-Wanderwege: Mit diesen Ideen kämpfen Erzgebirgsstädte gegen den Leerstand

Kira-Elisa Leißing serviert in ihrer Café-Bar in Ehrenfriedersdorf hausgebackenen Kuchen.
Durch den Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ konnten in Aue Info-Tafeln zu den Stadtwanderwegen aufgestellt werden.
Durch einen Mietzuschuss der Stadt Stollberg konnte Anett Oesterreich ihren Geschenkeladen aufbauen.
Zschopau
Greifensteinpass, Mietbonus, QR-Wanderwege: Mit diesen Ideen kämpfen Erzgebirgsstädte gegen den Leerstand
Von Michael Felber und Mike Baldauf
Immer mehr Städte der Region haben das Problem, dass ihre Innenstadt unattraktiver wird. Der Onlinehandel dünnt die Stadtzentren aus. Doch inzwischen zeigt sich: Kluge Köpfe wirken dem entgegen.

Innenstädte im Erzgebirge kämpfen mit Leerstand, fehlenden Publikumsmagneten und Sanierungsstau. Deutlich wird das in Marienberg. Leere Schaufenster, aufgelöste Initiativen, fehlende Ansprechpartner. Doch der Blick ins Erzgebirge zeigt, dass es auch anders laufen kann.
