„Schwerste Krise seit 40 Jahren“: Altkleidersammler im Erzgebirge auf dem Rückzug

Aus dem Landkreis verschwinden immer mehr Container für gebrauchte Textilien. Betroffen sind nicht alle Kommunen. Doch in einigen gibt es inzwischen keine Sammelbehälter mehr. Anderen droht das.

In Annaberg-Buchholz und Oberwiesenthal gibt es bereits keine mehr. In Aue-Bad Schlema droht dieses Szenario. In Stollberg und Zschopau stehen inzwischen deutlich weniger. In Marienberg scheint die Lage indes entspannt – dort gibt es noch etliche Altkleidercontainer auf öffentlichen Stellplätzen.