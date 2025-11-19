Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Manche Kommune im Erzgebirge steht schon ohne derartige Behälter da.
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Manche Kommune im Erzgebirge steht schon ohne derartige Behälter da. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Überlaufende Altkleidercontainer – hier in Breitenbrunn – sind vielerorts im Erzgebirge ein Ärgernis.
Überlaufende Altkleidercontainer – hier in Breitenbrunn – sind vielerorts im Erzgebirge ein Ärgernis. Bild: Beate Kindt-Matuschek/Archiv
Zwei Altkleidercontainer der Johanniter in Aue. Sie werden wohl bald verschwinden.
Zwei Altkleidercontainer der Johanniter in Aue. Sie werden wohl bald verschwinden. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Manche Kommune im Erzgebirge steht schon ohne derartige Behälter da.
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Manche Kommune im Erzgebirge steht schon ohne derartige Behälter da. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Überlaufende Altkleidercontainer – hier in Breitenbrunn – sind vielerorts im Erzgebirge ein Ärgernis.
Überlaufende Altkleidercontainer – hier in Breitenbrunn – sind vielerorts im Erzgebirge ein Ärgernis. Bild: Beate Kindt-Matuschek/Archiv
Zwei Altkleidercontainer der Johanniter in Aue. Sie werden wohl bald verschwinden.
Zwei Altkleidercontainer der Johanniter in Aue. Sie werden wohl bald verschwinden. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Annaberg
„Schwerste Krise seit 40 Jahren“: Altkleidersammler im Erzgebirge auf dem Rückzug
Von Irmela Hennig
Aus dem Landkreis verschwinden immer mehr Container für gebrauchte Textilien. Betroffen sind nicht alle Kommunen. Doch in einigen gibt es inzwischen keine Sammelbehälter mehr. Anderen droht das.

In Annaberg-Buchholz und Oberwiesenthal gibt es bereits keine mehr. In Aue-Bad Schlema droht dieses Szenario. In Stollberg und Zschopau stehen inzwischen deutlich weniger. In Marienberg scheint die Lage indes entspannt – dort gibt es noch etliche Altkleidercontainer auf öffentlichen Stellplätzen.
