Grundschüler lernen in Zschopauer Tierschutzstation viel dazu

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es an der August-Bebel-Grundschule eine Arbeitsgemeinschaft, die sich dem Wohl von Tieren widmet. So mancher Teilnehmer übt dabei auch für Zuhause.

Paul will vorbereitet sein. „Im Sommer bekomme ich eine Katze“, erklärt der achtjährige Zschopauer, der sich deshalb im Umgang mit den kuschligen Vierbeinern üben will. Dies sei der Hauptgrund gewesen, warum er zu Beginn des Schuljahres an der Zschopauer August-Bebel-Grundschule Mitglied der Tierschutz-Arbeitsgemeinschaft wurde. Auch Elli...