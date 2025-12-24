MENÜ
Ein Feuer zerstörte kurz nach dem Jahreswechsel das Wohnhaus von Heiko Schilling in Wilischthal.
Ein Feuer zerstörte kurz nach dem Jahreswechsel das Wohnhaus von Heiko Schilling in Wilischthal. Bild: Michael Felber
Heiko Schilling lässt sein Haus in Wilischthal wieder aufbauen.
Heiko Schilling lässt sein Haus in Wilischthal wieder aufbauen. Bild: Michael Felber
Rund 70 Kameraden waren in Elterlein mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Rund 70 Kameraden waren in Elterlein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Dieses Bild von dem Haus in Elterlein bot sich am Tag nach dem Feuer.
Dieses Bild von dem Haus in Elterlein bot sich am Tag nach dem Feuer. Bild: Kjell Riedel/Archiv
So sah es am Morgen nach dem Brand in Tellerhäuser aus. Die beiden Öltanks konnten von der Feuerwehr gesichert werden.
So sah es am Morgen nach dem Brand in Tellerhäuser aus. Die beiden Öltanks konnten von der Feuerwehr gesichert werden. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Marcela Duhácková (r.), ihre Partnerin Madlen Kohse (l.) sowie deren Tochter Lena Schaller sind in einer Ferienwohnung untergekommen.
Marcela Duhácková (r.), ihre Partnerin Madlen Kohse (l.) sowie deren Tochter Lena Schaller sind in einer Ferienwohnung untergekommen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Zschopau
Heiligabend ohne Zuhause: Erzgebirger kämpfen nach Brandkatastrophen um Normalität
Von unseren Redakteuren
Wenn Flammen die eigenen vier Wände zerstört haben, bleibt zu Weihnachten oft mehr als nur Leere zurück. Zwischen Ruß, Baustelle und Provisorien wächst bei drei Betroffenen dennoch Hoffnung auf einen Neuanfang.

Heiligabend im Kreise der Familie zu Hause zu verbringen ist bei den meisten Erzgebirgern gelebte Tradition. In den Fenstern leuchten Schwibbögen, der Weihnachtsbaum ist geschmückt, das Neunerlei oder auch nur Würstchen mit Kartoffelsalat stehen auf dem Tisch. Doch nicht überall ist das möglich. Familien, deren Zuhause einem Brand zum Opfer...
