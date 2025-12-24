Heiligabend ohne Zuhause: Erzgebirger kämpfen nach Brandkatastrophen um Normalität

Wenn Flammen die eigenen vier Wände zerstört haben, bleibt zu Weihnachten oft mehr als nur Leere zurück. Zwischen Ruß, Baustelle und Provisorien wächst bei drei Betroffenen dennoch Hoffnung auf einen Neuanfang.

Heiligabend im Kreise der Familie zu Hause zu verbringen ist bei den meisten Erzgebirgern gelebte Tradition. In den Fenstern leuchten Schwibbögen, der Weihnachtsbaum ist geschmückt, das Neunerlei oder auch nur Würstchen mit Kartoffelsalat stehen auf dem Tisch. Doch nicht überall ist das möglich. Familien, deren Zuhause einem Brand zum Opfer...