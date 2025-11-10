Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Schwarzenberg
  Nach Explosion eines Akkus: Wohnhaus voller Ruß – Spendenaktion für Brandopfer in Tellerhäuser angelaufen

Im Hauswirtschaftsraum des Wohnhauses war der Brand ausgebrochen.
Im Hauswirtschaftsraum des Wohnhauses war der Brand ausgebrochen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Nach Explosion eines Akkus: Wohnhaus voller Ruß – Spendenaktion für Brandopfer in Tellerhäuser angelaufen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Ein Knall, dicker Rauch und schließlich Flammen haben vor wenigen Tagen die Bewohner eines Hauses im Erzgebirge aus dem Schlaf gerissen. Mittlerweile wurde auch für sie eine Spendenkation initiiert.

Tröstende Worte und viele praktische Hilfsangebote von Nachbarn und Freunden sind bislang für Marcela Duháčková und Madlen Kohse sowie deren 15-jährige Tochter Lena eingegangen. Auch ein Spendenkonto wurde inzwischen für das Trio eingerichtet, das in der vergangenen Woche durch einen Brand im Keller ihres Hauses aus dem Schlaf gerissen...
