Nach Explosion eines Akkus: Wohnhaus voller Ruß – Spendenaktion für Brandopfer in Tellerhäuser angelaufen

Schwarzenberg
Ein Knall, dicker Rauch und schließlich Flammen haben vor wenigen Tagen die Bewohner eines Hauses im Erzgebirge aus dem Schlaf gerissen. Mittlerweile wurde auch für sie eine Spendenkation initiiert.
Tröstende Worte und viele praktische Hilfsangebote von Nachbarn und Freunden sind bislang für Marcela Duháčková und Madlen Kohse sowie deren 15-jährige Tochter Lena eingegangen. Auch ein Spendenkonto wurde inzwischen für das Trio eingerichtet, das in der vergangenen Woche durch einen Brand im Keller ihres Hauses aus dem Schlaf gerissen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.