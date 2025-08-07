Heimleitung entsetzt: Feuer auf dem Gelände des Wichernhauses in Waldkirchen

Zschopau
Ein Brand am Wichernhaus – mutmaßlich ausgelöst durch Jugendliche. Zum Glück griffen Mitarbeiter beherzt ein. Wie reagiert die Leitung auf diesen Vorfall?
Es war kurz nach Mitternacht, als plötzlich Flammen auf dem Gelände des Wichernhauses in Waldkirchen loderten. Zwei bis drei Jugendliche, so berichten Zeugen, sollen aus einem nahe gelegenen Altpapiercontainer geschreddertes Papier genommen und es in einem Bauschuttcontainer entzündet haben. Innerhalb von Minuten schossen die Flammen zwei Meter...
