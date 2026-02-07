MENÜ
  • Erzgebirge
  • Zschopau
  • Richtfest in Waldkirchen: Stadtmission baut neues Zuhause für Senioren mit Behinderung

Sebastian Pilz von der Zimmerei Portack & Grille sprach den Zimmerspruch zum Richtfest in Waldkirchen und bat nach alter Tradition um Glück, Schutz und Segen für das Haus.
Sebastian Pilz von der Zimmerei Portack & Grille sprach den Zimmerspruch zum Richtfest in Waldkirchen und bat nach alter Tradition um Glück, Schutz und Segen für das Haus. Bild: Claudia Dohle
Im vierten Quartal 2026 soll der Neubau des Wichernhauses in Waldkirchen fertiggestellt sein.
Im vierten Quartal 2026 soll der Neubau des Wichernhauses in Waldkirchen fertiggestellt sein. Bild: Claudia Dohle
Zschopau
Richtfest in Waldkirchen: Stadtmission baut neues Zuhause für Senioren mit Behinderung
Von Claudia Dohle
Auf dem Gelände des Wichernhauses wächst ein neues Wohngebäude. Beim Richtfest waren Bewohner, Mitarbeitende und Vertreter aus Diakonie und Kommunalpolitik dabei.

Neun Monate nach dem ersten Spatenstich ist in dieser Woche auf dem Gelände des Wichernhauses in Waldkirchen Richtfest gefeiert worden: Im Auftrag der Stadtmission Chemnitz entsteht ein Neubau mit 19 Plätzen. Bewohner, Mitarbeitende sowie Vertreter der Stadtmission, der Diakonie und Kommunalpolitik würdigten das Projekt gemeinsam.
