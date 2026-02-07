Richtfest in Waldkirchen: Stadtmission baut neues Zuhause für Senioren mit Behinderung

Zschopau
Auf dem Gelände des Wichernhauses wächst ein neues Wohngebäude. Beim Richtfest waren Bewohner, Mitarbeitende und Vertreter aus Diakonie und Kommunalpolitik dabei.
Neun Monate nach dem ersten Spatenstich ist in dieser Woche auf dem Gelände des Wichernhauses in Waldkirchen Richtfest gefeiert worden: Im Auftrag der Stadtmission Chemnitz entsteht ein Neubau mit 19 Plätzen. Bewohner, Mitarbeitende sowie Vertreter der Stadtmission, der Diakonie und Kommunalpolitik würdigten das Projekt gemeinsam.
