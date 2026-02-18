Frontalzusammenstoß im Erzgebirge: Audi-Fahrer (57) schwer verletzt

Zschopau
Zwischen Waldkirchen und Börnichen ist ein Audi auf die Gegenspur geraten und mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert. Der Audi-Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme.
Ein 57-jähriger Audi-Fahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall zwischen Waldkirchen und Börnichen frontal mit einem Renault-Kleintransporter zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben war der Audi-Fahrer gegen 14.15 Uhr auf der S 223 unterwegs. Laut Polizei geriet er einer Rechtskurve offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme auf...
