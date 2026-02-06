„Ich konnte richtig gut schlafen“: Erzgebirger wagen einen Tag ohne Smartphone – geht das?

Heute ist Welttag ohne Mobiltelefon. Zwei Drebacher haben es probiert. Was leicht war, was sie vermisst haben und warum der Selbstversuch nachhaltiger wirkte als gedacht.

Die Medizinische Fachangestellte Salome Haase und Logistikplaner Martin Pährisch aus Drebach wollten es wissen. Schaffen sie einen Tag ohne Smartphone? Ja, haben sie. Pährisch am Montag. Haase am Mittwoch. Ihre Auszeit hatten die beiden einen Tag zuvor in ihrem Whatsapp-Status angekündigt.