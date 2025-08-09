Im Erzgebirge entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel: So schick werden die Zimmer

Das Pawlow-Haus im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad wird zum edlen Vier-Sterne-Hotel umgebaut. Der Investor steckt Millionen Euro in das geschichtsträchtige Haus. Nun hat er einen Einblick gewährt.

Immer wieder kommen am Pawlowhaus im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad Spaziergänger vorbei. Einige bleiben stehen, zeigen auf das geschichtsträchtige Gebäude. Von außen sieht das künftige Vier-Sterne-Hotel schon schick aus. Und im Inneren? Zeit, einen Blick hineinzuwerfen.