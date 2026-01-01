MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tom Görner aus Schönfeld hatte beim Silvester-Enduro mächtig Spaß.
Tom Görner aus Schönfeld hatte beim Silvester-Enduro mächtig Spaß. Bild: Thomas Fritzsch
Tom Görner aus Schönfeld hatte beim Silvester-Enduro mächtig Spaß.
Tom Görner aus Schönfeld hatte beim Silvester-Enduro mächtig Spaß. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Im Erzgebirge zeigen Motorsportler ihr Können auf Schnee
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Silvester-Enduro in Venusberg hat trotz dichten Schneetreibens zahlreiche Aktive und Besucher angelockt. Derart winterliche Bedingungen gab es bei der Veranstaltung lange nicht.

Einen Gang heruntergeschaltet haben zum Jahresausklang gut 70 Endurosportler und Motocrosser aus Sachsen und Thüringen auf dem Trainingsareal des Motorsportclubs Mittleres Erzgebirge am Venusberger Steinbruch. Trotz Schneefalls und Eiseskälte zog das Silvester-Enduro auch viele Besucher an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
1 min.
Enduro-Grand-Prix: Riesiges Volksfest in Zschopau
Für den Zschopauer Pascal Sadecki, hier zu sehen beim Test in Venusberg, war das WM-Finale ein Heimspiel.
Tausende Zuschauer haben in der Motorradstadt und Umgebung 170 Geländefahrer aus 18 Nationen angefeuert. Es war eine würdige Kulisse fürs WM-Finale.
Thomas Fritzsch
11:32 Uhr
1 min.
Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Dutzende Menschen sind bei dem Feuer ums Leben gekommen.
Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.
11:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 01.01.2026
 9 Bilder
Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
14:00 Uhr
4 min.
Legende aus dem Erzgebirge ist stolz auf das erfolgreichste Enduro-Team Deutschlands
Die KTM-Mannschaft des Zschopauers Harald Sturm wurde zum besten Enduro-Team Deutschlands gekürt.
Von 1974 bis 1995 hat Harald Sturm als Geländefahrer selbst viele Erfolge gefeiert. Inzwischen leitet der Zschopauer seit 26 Jahren ein Team, dessen Sportler in dieser Saison kaum zu bremsen waren.
Thomas Fritzsch
10:41 Uhr
2 min.
Dutzende Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort
Die Polizei spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall".
Im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Es gibt Dutzende Todesopfer.
Mehr Artikel