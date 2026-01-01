Im Erzgebirge zeigen Motorsportler ihr Können auf Schnee

Zschopau
Das Silvester-Enduro in Venusberg hat trotz dichten Schneetreibens zahlreiche Aktive und Besucher angelockt. Derart winterliche Bedingungen gab es bei der Veranstaltung lange nicht.
Einen Gang heruntergeschaltet haben zum Jahresausklang gut 70 Endurosportler und Motocrosser aus Sachsen und Thüringen auf dem Trainingsareal des Motorsportclubs Mittleres Erzgebirge am Venusberger Steinbruch. Trotz Schneefalls und Eiseskälte zog das Silvester-Enduro auch viele Besucher an.
