In der Zschopauer „Werkstatt zur Deutschen Einheit“ wird an einer Ausstellung gefeilt

Zschopau
In Kürze wird auf Schloss Wildeck eine neue Sonderausstellung eröffnet, die sich mit der Wiedervereinigung befasst. Bürger aus der Region können dabei eigene Erfahrungen einbringen.
Mit einem Festakt, bei dem am Freitag auch die Bürgermeister der Partnerstädte Neckarsulm (Baden-Württemberg) und Veneux les Sablon (Frankreich) zu Gast waren, ist das Thema 35 Jahre deutsche Einheit in Zschopau längst noch nicht abgehakt.
