In Schlangenlinie auf Bundesstraße 174 in Zschopau: Unter Drogeneinfluss stehender Transporter-Fahrer gestoppt

Zschopau
Auf der B 174 kam es zu gefährlichen Szenen mit einem Mercedes-Transporter. Ein BMW-Fahrer entging knapp einem Unfall. Die Ermittlungen der Polizei gaben Aufschluss.
Ein 26-jähriger Fahrer eines weißen Mercedes-Transporters hat am Sonntagmittag, 25. Januar, auf der Bundesstraße 174 in Zschopau durch Schlangenlinien und riskante Spurwechsel andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das berichtete die Polizei. Der Transporter war in Richtung Marienberg unterwegs. Die gefährlichen Fahrmanöver passierten zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.