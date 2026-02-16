MENÜ
Bürgermeister Knut Schreiter vor der alten Baumwollspinnerei in Gelenau.
Bürgermeister Knut Schreiter vor der alten Baumwollspinnerei in Gelenau. Bild: Andreas Bauer
Die Bäume an den Mauern sind mittlerweile so hoch wie das Gebäude selbst.
Die Bäume an den Mauern sind mittlerweile so hoch wie das Gebäude selbst. Bild: Andreas Bauer
An der Rückseite des Industriekomplexes wurde Müll abgelegt.
An der Rückseite des Industriekomplexes wurde Müll abgelegt. Bild: Andreas Bauer
Blick ins Fenster vom Gehweg: Vieles ist seit Jahrzehnten unberührt.
Blick ins Fenster vom Gehweg: Vieles ist seit Jahrzehnten unberührt. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Industrie-Denkmal in Gelenau: Rettung in letzter Minute?
Von Mike Baldauf
1906 gebaut – inzwischen vom Verfall gezeichnet: Die Aktienspinnerei in Gelenau ist für viele ein Symbol verlorener Industriegeschichte. Gemeinde und Eigentümer verfolgen unterschiedliche Wege – und eine Frage bleibt.

Die Fenster sind kaputt, manche Scheiben fehlen ganz. Feuchtigkeit sitzt im Mauerwerk, aus Fugen wächst Grün. Von der Straße wirkt die ehemalige Aktienspinnerei in Gelenau noch immer wie ein Stück Industriegeschichte – doch der Backsteinbau verliert Jahr für Jahr Substanz. „Wenn das Dach einfällt, kippt es – dann besteht fast keine...
