Industrie-Denkmal in Gelenau: Rettung in letzter Minute?

1906 gebaut – inzwischen vom Verfall gezeichnet: Die Aktienspinnerei in Gelenau ist für viele ein Symbol verlorener Industriegeschichte. Gemeinde und Eigentümer verfolgen unterschiedliche Wege – und eine Frage bleibt.

Die Fenster sind kaputt, manche Scheiben fehlen ganz. Feuchtigkeit sitzt im Mauerwerk, aus Fugen wächst Grün. Von der Straße wirkt die ehemalige Aktienspinnerei in Gelenau noch immer wie ein Stück Industriegeschichte – doch der Backsteinbau verliert Jahr für Jahr Substanz. „Wenn das Dach einfällt, kippt es – dann besteht fast keine...