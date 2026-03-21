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Rund 75 Prozent der Erlöse des Betriebs von Rüdiger Kempe in Dittersdorf stammen aus dem Milchverkauf.
Rund 75 Prozent der Erlöse des Betriebs von Rüdiger Kempe in Dittersdorf stammen aus dem Milchverkauf. Foto: Mike Baldauf/Archiv
Im Dittersdorfer Landwirtschaftsbetrieb von Rüdiger Kempe fährt Florian Schnabel einen der großen Traktoren – hier für einen Gülletransport.
Im Dittersdorfer Landwirtschaftsbetrieb von Rüdiger Kempe fährt Florian Schnabel einen der großen Traktoren – hier für einen Gülletransport. Foto: Andreas Bauer
Auf den Feldern im Erzgebirge hat die Frühjahrsbestellung begonnen (Symbolbild).
Auf den Feldern im Erzgebirge hat die Frühjahrsbestellung begonnen (Symbolbild). Foto: Helmut Schneider/Archiv
Rund 75 Prozent der Erlöse des Betriebs von Rüdiger Kempe in Dittersdorf stammen aus dem Milchverkauf.
Rund 75 Prozent der Erlöse des Betriebs von Rüdiger Kempe in Dittersdorf stammen aus dem Milchverkauf. Foto: Mike Baldauf/Archiv
Im Dittersdorfer Landwirtschaftsbetrieb von Rüdiger Kempe fährt Florian Schnabel einen der großen Traktoren – hier für einen Gülletransport.
Im Dittersdorfer Landwirtschaftsbetrieb von Rüdiger Kempe fährt Florian Schnabel einen der großen Traktoren – hier für einen Gülletransport. Foto: Andreas Bauer
Auf den Feldern im Erzgebirge hat die Frühjahrsbestellung begonnen (Symbolbild).
Auf den Feldern im Erzgebirge hat die Frühjahrsbestellung begonnen (Symbolbild). Foto: Helmut Schneider/Archiv
Zschopau
Iran-Krieg trifft Bauern im Erzgebirge: Neben hohen Spritpreisen auch noch Milchpreis-Absturz
Redakteur
Von Mike Baldauf
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Mit der Frühjahrsbestellung steigt auf den Höfen im Erzgebirge der Dieselverbrauch. Ausgerechnet jetzt verteuert der Iran-Krieg den Sprit. Für Landwirt Kempe kommt noch ein zweiter Schlag hinzu.

Mit dem Beginn der Frühjahrsbestellung im Erzgebirge sind wieder Traktoren mit Güllefässern, Eggen und Sämaschinen auf Feldern und Wiesen unterwegs. Gerade in dem Moment, in dem der Dieselverbrauch auf den Höfen steigt, trifft der Iran-Krieg die Landwirtschaft an einer empfindlichen Stelle. Doch für den Dittersdorfer Landwirt Rüdiger Kempe...
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