Zschopau
Mit der Frühjahrsbestellung steigt auf den Höfen im Erzgebirge der Dieselverbrauch. Ausgerechnet jetzt verteuert der Iran-Krieg den Sprit. Für Landwirt Kempe kommt noch ein zweiter Schlag hinzu.
Mit dem Beginn der Frühjahrsbestellung im Erzgebirge sind wieder Traktoren mit Güllefässern, Eggen und Sämaschinen auf Feldern und Wiesen unterwegs. Gerade in dem Moment, in dem der Dieselverbrauch auf den Höfen steigt, trifft der Iran-Krieg die Landwirtschaft an einer empfindlichen Stelle. Doch für den Dittersdorfer Landwirt Rüdiger Kempe...
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