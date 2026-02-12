Januar im Erzgebirge: Fast minus 18 Grad, Schneestürme und Polarlichter

Im ersten Monat des Jahres herrschte fast durchweg Winterwetter. Insgesamt hat es wenig geregnet, der meiste Niederschlag fiel als Schnee. Und: Es gab ein besonderes Naturereignis zu beobachten.

Der Januar hat sich im mittleren Erzgebirge fast durchgehend winterlich gezeigt. Bereits am Neujahrstag herrschte in der Region kaltes Wetter, das bis auf wenige Tage um die Monatsmitte anhielt. Die Temperaturen blieben meist niedrig, und der Winter dominierte das Wettergeschehen. Nur kurzzeitig gab es eine milde Phase, bevor die Kälte... Der Januar hat sich im mittleren Erzgebirge fast durchgehend winterlich gezeigt. Bereits am Neujahrstag herrschte in der Region kaltes Wetter, das bis auf wenige Tage um die Monatsmitte anhielt. Die Temperaturen blieben meist niedrig, und der Winter dominierte das Wettergeschehen. Nur kurzzeitig gab es eine milde Phase, bevor die Kälte...