Das Wetter im Juli 2025.
Das Wetter im Juli 2025. Bild: Tilo Steiner
Das Wetter im Juli 2025.
Das Wetter im Juli 2025. Bild: Tilo Steiner
Zschopau
Juli 2025 im Erzgebirge: Hitze-Start, dann eher Durchschnitt
Von Jens Weißbach
Nach einem heißen Auftakt mit mehr als 34 Grad Celsius kühlte es schnell wieder ab. Am Ende blieb der Juli wechselhaft – und für viele Urlauber gefühlt verregnet.

Mit großer Hitze gestartet, am Ende aber eher wechselhaft und nur leicht unter dem Klimamittel – so lässt sich der Juli 2025 im mittleren Erzgebirge zusammenfassen. Nach einem Auftakt mit Temperaturen über 34 Grad Celsius kühlte es schnell wieder ab. Statt eines durchweg heißen Sommermonats erlebte die Region eine Abfolge von warmen, aber...
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
20.06.2025
3 min.
Wetterrückblick: Mai zeigt sich in der Erzgebirgsregion von Marienberg von der kühlen Seite
Wetterrückblick auf den Mai 2025 in der Region Marienberg.
Gleich am Anfang des Monats ging es bis in den Frostbereich. Trotz mehrerer Tage mit Regenwetter gab es dennoch insgesamt eher wenig Niederschlag. Mitunter kamen eher herbstliche Gefühle auf.
Jens Weißbach
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
07.08.2025
3 min.
Weltweit drittwärmster Juli der Geschichte
In derTürkei wurde im Juli eine Rekordtemperatur gemessen (Archivbild).
Urlauber klagten in Deutschland zuletzt über schlechtes Wetter, doch weltweit war der Juli der drittwärmste seit Beginn der Messungen. Ein Land erreichte einen Wärmerekord von über 50 Grad.
