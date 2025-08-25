Juli 2025 im Erzgebirge: Hitze-Start, dann eher Durchschnitt

Zschopau
Nach einem heißen Auftakt mit mehr als 34 Grad Celsius kühlte es schnell wieder ab. Am Ende blieb der Juli wechselhaft – und für viele Urlauber gefühlt verregnet.
Mit großer Hitze gestartet, am Ende aber eher wechselhaft und nur leicht unter dem Klimamittel – so lässt sich der Juli 2025 im mittleren Erzgebirge zusammenfassen. Nach einem Auftakt mit Temperaturen über 34 Grad Celsius kühlte es schnell wieder ab. Statt eines durchweg heißen Sommermonats erlebte die Region eine Abfolge von warmen, aber...
