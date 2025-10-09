Kartoffeln in Gelb, Rot und Lila: Was Biobauer Benjamin Arnold in Gornau anders macht als die Großen

Der Gornauer Landwirt verkauft seine Ernte direkt ab Hof. Was bei großen Unternehmen maschinell läuft, ist bei ihm echte Handarbeit – und Teil eines kleinen, regionalen Erfolgsmodells.

Deutschland hat in diesem Jahr die größte Kartoffelernte seit einem Vierteljahrhundert eingefahren. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium wurden bundesweit rund 13,4 Millionen Tonnen geerntet – fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Moderne Technik und große Flächen sorgen in vielen Regionen für diese Mengen. Doch im Erzgebirge läuft der Anbau...