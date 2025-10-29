„Kinder sind die Zukunft, keine Haushaltsposition“: So verlief die Kita-Debatte im Gemeinderat Großolbersdorf

Der Gemeinderat hat die Elternbeiträge angehoben. Die Höchstsätze wurden aber nicht ausgereizt. Dennoch: Im Krippenbereich ist Großolbersdorf nun die teuerste Kommune im Erzgebirgskreis.

So voll war der Saal bei einer Gemeinderatssitzung in Großolbersdorf lange nicht mehr: Rund 50 Besucher, vor allem junge Eltern, drängten sich am Dienstag auf den Stühlen im Gästebereich, um die Entscheidung zu einem brisanten Thema live mitzuerleben. Auf der Tagesordnung stand die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kitabetreuung. Ein...