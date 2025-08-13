Kommentar zu Windkraftplänen am Spitzberg: Reden statt überrollen

Zschopau
Die Energiewende verlangt mehr als juristisch saubere Schritte. Vertrauen und Austausch sind essenziell.
Die Energiewende ist kein Verwaltungsakt, sie ist ein Gemeinschaftsprojekt. Unter diesem Aspekt ist es unverständlich, wie die Stadt Chemnitz beim Thema Windkraft am Spitzberg mit ihren Nachbarkommunen umgeht. Den Widerspruch von Gornau kassieren und unmittelbar danach den Bauvorbescheid erteilen – ohne vorher ein Gespräch zu führen – mag...
