Bild: Symbolbild/Federico Gambarini/dpa
Meinung
Zschopau
Kommentar zu Windkraftplänen am Spitzberg: Reden statt überrollen
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Energiewende verlangt mehr als juristisch saubere Schritte. Vertrauen und Austausch sind essenziell.

Die Energiewende ist kein Verwaltungsakt, sie ist ein Gemeinschaftsprojekt. Unter diesem Aspekt ist es unverständlich, wie die Stadt Chemnitz beim Thema Windkraft am Spitzberg mit ihren Nachbarkommunen umgeht. Den Widerspruch von Gornau kassieren und unmittelbar danach den Bauvorbescheid erteilen – ohne vorher ein Gespräch zu führen – mag...
