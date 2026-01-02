Kult-Kulturhaus im Erzgebirge empfängt wieder Gäste

Zschopau
Der Gasthof „Zur Katze“ in Gelenau galt Jahrzehnte lang als Anlaufstelle für Tanzveranstaltungen und gastronomischen Betrieb. Nun soll es wieder öffentliche Veranstaltungen geben.
Claudia Curth und ihr Team der Gelenauer Wohnungsgesellschaft haben gute Neujahrsvorsätze. Die Thalheimerin, die seit Oktober neue Geschäftsführerin der Gesellschaft ist, will das Kultlokal „Katze“ in Gelenau neu beleben. Zumindest mit öffentlichen Veranstaltungen. „Für private Feierlichkeiten wird das Haus schon regelmäßig gemietet....
