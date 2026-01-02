MENÜ
Doreen Seidel (l.) mit Claudia Curth bei den letzten Besprechungen für die ersten öffentlichen Veranstaltungen im Gasthof „Zur Katze“.
Doreen Seidel (l.) mit Claudia Curth bei den letzten Besprechungen für die ersten öffentlichen Veranstaltungen im Gasthof „Zur Katze“. Bild: Robby Schubert
Zschopau
Kult-Kulturhaus im Erzgebirge empfängt wieder Gäste
Von Robby Schubert
Der Gasthof „Zur Katze“ in Gelenau galt Jahrzehnte lang als Anlaufstelle für Tanzveranstaltungen und gastronomischen Betrieb. Nun soll es wieder öffentliche Veranstaltungen geben.

Claudia Curth und ihr Team der Gelenauer Wohnungsgesellschaft haben gute Neujahrsvorsätze. Die Thalheimerin, die seit Oktober neue Geschäftsführerin der Gesellschaft ist, will das Kultlokal „Katze“ in Gelenau neu beleben. Zumindest mit öffentlichen Veranstaltungen. „Für private Feierlichkeiten wird das Haus schon regelmäßig gemietet....
