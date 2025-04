Kulturhauptstadtprojekt in Krumhermersdorf gescheitert: Modellbahner plant Neustart

Die Schließung der Dauerausstellung im Erzgebirge ist ein Rückschlag für Wilfried Neumann. Doch in Mittelsachsen sieht er eine Zukunft für sein Projekt. Was er diesmal besser machen will.

Mit seinem Projekt wollte Wilfried Neumann eine Verbindung zwischen der Welterbe-Montanregion Erzgebirge und der Kulturhauptstadt schaffen. Doch nun hat der 76-Jährige Chemnitzer das Handtuch geworfen. Weil die Einnahmen überschaubar blieben und die Kosten aus dem Ruder liefen, hat er die Dauerausstellung mit der Modellbahnanlage im... Mit seinem Projekt wollte Wilfried Neumann eine Verbindung zwischen der Welterbe-Montanregion Erzgebirge und der Kulturhauptstadt schaffen. Doch nun hat der 76-Jährige Chemnitzer das Handtuch geworfen. Weil die Einnahmen überschaubar blieben und die Kosten aus dem Ruder liefen, hat er die Dauerausstellung mit der Modellbahnanlage im...