Kulturhaus im Erzgebirge: Vom Lost Place zum Begegnungsort mit mehr Terminen denn je

Der Kalender ist voll – doch hinter den Kulissen wird gebaut, geputzt und organisiert. Fördervereinsmitglieder erklären, was 2026 im Kulturhaus Borstendorf geplant ist, wie die Projekte finanziert werden und warum jede gelungene Veranstaltung Rückenwind gibt.

Das Holz im Kaminofen knackt. Nicole Dähne und Denise Reichel haben eingeheizt. Viel bringt es nicht – gefühlt sind es um die Null Grad. Der Raum, der bald ein Café werden soll, ist einfach zu groß.