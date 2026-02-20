Kulturhaus im Erzgebirge: Vom Lost Place zum Begegnungsort mit mehr Terminen denn je

Zschopau
Der Kalender ist voll – doch hinter den Kulissen wird gebaut, geputzt und organisiert. Fördervereinsmitglieder erklären, was 2026 im Kulturhaus Borstendorf geplant ist, wie die Projekte finanziert werden und warum jede gelungene Veranstaltung Rückenwind gibt.
Das Holz im Kaminofen knackt. Nicole Dähne und Denise Reichel haben eingeheizt. Viel bringt es nicht – gefühlt sind es um die Null Grad. Der Raum, der bald ein Café werden soll, ist einfach zu groß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.