Lange Wartezeiten an Bahnübergang im Erzgebirge: Blitzeinschlag legt Schranken lahm

Ein Blitzeinschlag hat die Schrankenanlage am Bahnübergang in Waldkirchen beschädigt. Autofahrer müssen dort nun länger warten. Und das wird noch eine Weile so bleiben.

Am Bahnübergang in Waldkirchen ist nichts mehr wie gewohnt: Wo früher die Schranken nur ein bis zwei Minuten vor einem herannahenden Zug schlossen, stehen Autofahrer nun oft zehn Minuten vor verschlossenen Schranken. Der Grund: Am 1. Juni gab es ein starkes Gewitter im Erzgebirge. Im Zschopautal war davon die automatische Schrankenanlage am... Am Bahnübergang in Waldkirchen ist nichts mehr wie gewohnt: Wo früher die Schranken nur ein bis zwei Minuten vor einem herannahenden Zug schlossen, stehen Autofahrer nun oft zehn Minuten vor verschlossenen Schranken. Der Grund: Am 1. Juni gab es ein starkes Gewitter im Erzgebirge. Im Zschopautal war davon die automatische Schrankenanlage am...