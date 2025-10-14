Männerchor aus dem Erzgebirge feiert 150. Geburtstag

Schon zweimal drohte die Gesangstradition in Venusberg einzuschlafen. In beiden Fällen kehrte frischer Schwung ein. Nun stehen die Sänger des Vereins vor der nächsten großen Herausforderung.

Mehr als zwei Stunden wird das Jubiläumskonzert dauern, das der Venusberger Männerchor am 18. Oktober ab 15 Uhr im Venusberger Gasthof gibt. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens wollen die 23 Mitglieder zeigen, wie vielseitig ihr Repertoire ist. „Insgesamt haben wir 226 Lieder in unserem Hefter. Klassische Titel sind ebenso dabei wie...