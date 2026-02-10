MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • „Man ist 24/7-Bürgermeister“: Drechsler klagt im Erzgebirge wegen Windrädern – Kostenrisiko bis 50.000 Euro

Bürgermeister Swen Drechsler vor der Drebacher Grundschule. 350.000 Euro will die Gemeinde investieren.
Bürgermeister Swen Drechsler vor der Drebacher Grundschule. 350.000 Euro will die Gemeinde investieren. Bild: Andreas Bauer
Plakate bringen den Widerstand Drebacher Einwohner gegen mögliche Windräder im Heidelbachtal zum Ausdruck.
Plakate bringen den Widerstand Drebacher Einwohner gegen mögliche Windräder im Heidelbachtal zum Ausdruck. Bild: Andreas Bauer
Direkt neben dem alten Scharfensteiner Bahnhofsgebäude entsteht ein neuer Spielplatz.
Direkt neben dem alten Scharfensteiner Bahnhofsgebäude entsteht ein neuer Spielplatz. Bild: Andreas Bauer
Bürgermeister Swen Drechsler vor der Drebacher Grundschule. 350.000 Euro will die Gemeinde investieren.
Bürgermeister Swen Drechsler vor der Drebacher Grundschule. 350.000 Euro will die Gemeinde investieren. Bild: Andreas Bauer
Plakate bringen den Widerstand Drebacher Einwohner gegen mögliche Windräder im Heidelbachtal zum Ausdruck.
Plakate bringen den Widerstand Drebacher Einwohner gegen mögliche Windräder im Heidelbachtal zum Ausdruck. Bild: Andreas Bauer
Direkt neben dem alten Scharfensteiner Bahnhofsgebäude entsteht ein neuer Spielplatz.
Direkt neben dem alten Scharfensteiner Bahnhofsgebäude entsteht ein neuer Spielplatz. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
„Man ist 24/7-Bürgermeister“: Drechsler klagt im Erzgebirge wegen Windrädern – Kostenrisiko bis 50.000 Euro
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drebach. Drebach zieht wegen der im Heidelbachtal geplanten Windräder vor Gericht. Bürgermeister Swen Drechsler erklärt, warum die Gemeinde trotz der möglicherweise hohen Kosten trotzdem klagt – und welche Prioritäten 2026 darüber hinaus anstehen: vom Spielplatzbau bis zur Sanierung der Grundschule.

Freie Presse: Herr Drechsler, Sie wirken nach außen oft ruhig – gibt es in Ihrem Alltag überhaupt noch Zeiten, in denen Sie nicht Bürgermeister sind?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
4 min.
Knappe Kassen, große Aufgaben: Zschopaus OB Arne Sigmund über Chancen und Grenzen 2026
Oberbürgermeister Arne Sigmund auf dem Zschopauer Neumarkt.
Bürgersaal, Bikerhotel, Classic Six Days – aber auch Haushaltsdruck und Konsolidierung: Im Interview spricht Zschopaus Oberbürgermeister Arne Sigmund über das Selbstverständnis der Stadt, schwierige Entscheidungen und darüber, was Zschopau trotz aller Engpässe zusammenhält.
Mike Baldauf
05.01.2026
7 min.
„So ist das für uns nicht mehr tragbar“ – Warum Gornau finanziell an Grenzen stößt
„Man lächelt vieles weg, aber es lässt einen nicht kalt.“ – Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke vor der Pyramide im Ortsteil Witzschdorf.
Millionen an Fördergeldern fehlen, Projekte geraten ins Stocken, der Druck wächst. Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke erklärt, warum der Haushalt kaum noch Spielräume lässt und welche Entscheidungen jetzt über die Zukunft der Gemeinde bestimmen.
Mike Baldauf
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
Mehr Artikel