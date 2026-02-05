MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zusammen mit seinen Kindern Heidrun Naumann und Thomas Walther nahm Kurt Walther an seinem 100. Geburtstag viele Gäste in Empfang.
Zusammen mit seinen Kindern Heidrun Naumann und Thomas Walther nahm Kurt Walther an seinem 100. Geburtstag viele Gäste in Empfang. Bild: Andreas Bauer
Dieser Engel war 1957 das Meisterstück von Kurt Walther.
Dieser Engel war 1957 das Meisterstück von Kurt Walther. Bild: Andreas Bauer
Im Wohnzimmer von Kurt Walther herrschte in dieser Woche reger Betrieb.
Im Wohnzimmer von Kurt Walther herrschte in dieser Woche reger Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Zusammen mit seinen Kindern Heidrun Naumann und Thomas Walther nahm Kurt Walther an seinem 100. Geburtstag viele Gäste in Empfang.
Zusammen mit seinen Kindern Heidrun Naumann und Thomas Walther nahm Kurt Walther an seinem 100. Geburtstag viele Gäste in Empfang. Bild: Andreas Bauer
Dieser Engel war 1957 das Meisterstück von Kurt Walther.
Dieser Engel war 1957 das Meisterstück von Kurt Walther. Bild: Andreas Bauer
Im Wohnzimmer von Kurt Walther herrschte in dieser Woche reger Betrieb.
Im Wohnzimmer von Kurt Walther herrschte in dieser Woche reger Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Mit 100 Jahren noch topfit: So bewahrt ein Erzgebirger seine Energie
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahrhundert hat Kurt Walther das Licht der Welt erblickt. Wer den Börnichener im Alltag erlebt, kann das kaum glauben. Ein Rezept für seine Fitness hat er nicht parat, dafür einen Tipp.

Zum Glück hat es in dieser Woche nicht geschneit. Schließlich musste Kurt Walther somit nicht zur Schippe greifen, sondern hatte genügend Zeit, sich um seine Besucher zu kümmern. Und die gab es reichlich. Alle paar Minuten klingelte es am Mittwoch an seiner Haustür, im Wohnzimmer war nur schwer ein Platz zu finden. Kein Wunder, wollten ihm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22.12.2025
4 min.
83 Jahre und voller Tatendrang: Manfred Baumann fertigt in Grünhainichen filigrane Holzfiguren
Solange Hände und Augen noch mitmachen, will Manfred Baumann schnitzen.
In seinem urigen Geschäft im Erzgebirge fertigt Manfred Baumann Bergmänner – jedes Stück ein Unikat. Und er verspricht: „Solange Augen und Hände in Ordnung sind, schnitze ich weiter.“
Claudia Dohle
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
13.01.2026
4 min.
„Plötzlich“ Bürgermeister: Wie Martin Trinks in Börnichen führt und was ihm wichtig ist
Börnichens Bürgermeister Martin Trinks vor dem neuen Feuerwehr-Fahrzeug, das von Wehrleiter René Schmidt gesteuert wird.
Martin Trinks blickt auf einen gelungenen Start, große Dorffeste und den MDR-Dreh im März – doch auch finanzielle Herausforderungen stehen bevor.
Michael Felber
Mehr Artikel