Mit 100 Jahren noch topfit: So bewahrt ein Erzgebirger seine Energie

Zschopau
Vor einem Jahrhundert hat Kurt Walther das Licht der Welt erblickt. Wer den Börnichener im Alltag erlebt, kann das kaum glauben. Ein Rezept für seine Fitness hat er nicht parat, dafür einen Tipp.
Zum Glück hat es in dieser Woche nicht geschneit. Schließlich musste Kurt Walther somit nicht zur Schippe greifen, sondern hatte genügend Zeit, sich um seine Besucher zu kümmern. Und die gab es reichlich. Alle paar Minuten klingelte es am Mittwoch an seiner Haustür, im Wohnzimmer war nur schwer ein Platz zu finden. Kein Wunder, wollten ihm...
