Mit 78 Jahren wieder im Einsatz: Urgestein fiebert Hohndorfer Feuerwehr-Jubiläum entgegen

Von den 140 Jahren, in denen es seine Ortsfeuerwehr nun gibt, hat Siegfried Fritzsche knapp die Hälfte miterlebt. Sein letzter Einsatz ist etwas her, doch beim anstehenden Fest ist er natürlich dabei.

Wie modern die Freiwillige Feuerwehr Hohndorf aufgestellt ist, wird am kommenden Wochenende am örtlichen Haus der Begegnung zu erleben sein. Dort feiern die Kameraden das 140-jährige Bestehen ihrer Wehr. Gäste erwartet am Samstag ab 14 Uhr rund um das Festzelt ein Kinder- und Familienfest, bei dem auch Technik und Fahrzeuge von Polizei, THW und... Wie modern die Freiwillige Feuerwehr Hohndorf aufgestellt ist, wird am kommenden Wochenende am örtlichen Haus der Begegnung zu erleben sein. Dort feiern die Kameraden das 140-jährige Bestehen ihrer Wehr. Gäste erwartet am Samstag ab 14 Uhr rund um das Festzelt ein Kinder- und Familienfest, bei dem auch Technik und Fahrzeuge von Polizei, THW und...