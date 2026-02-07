„Die Feuerwehr ist ein Schatz“ - Großer Festakt zum 150. Feuerwehr-Jubiläum in Großhartmannsdorf

150 Jahre liegt die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Arno Päßler in Großhartmannsdorf zurück: Groß und Klein, Alt und Jung haben das mit einer großen Festsitzung gefeiert. Dabei gab es einige Gänsehautmomente.

Das Feuer prasselt im Ofen, der Wirt des Gasthofes an der B 101 hat zum Festakt am Freitagabend eingeheizt, mollige Wärme verbreitet sich angesichts des nass-kalten Wetters vor der Saaltür. Daneben steht Großhartmannsdorfs Bürgermeister Dirk Müller. Gleich wird er das Wort ergreifen anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen...