Großhartmannsdorfer Retter geben Einblicke in 150 Jahre Feuerwehr im Ort

Freiberg
Die Großhartmannsdorfer feiern das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr. Eine große Ausstellung mit Uniformen, Instrumenten und Einsatzberichten erinnert an den wechselvollen Werdegang.
Mit aus der aufgelösten Feuerwehrkasse ausgezahlten vier Mark pro Mann schien die Geschichte der Rettungstruppe schon 1887 besiegelt: Das Zerwürfnis zwischen Gemeindeverwaltung und Wehrleitung hatte mit der Auflösung der Großhartmannsdorfer Wehr seinen Höhepunkt erreicht. Indes nur vorläufig, nach dreiwöchiger Trotzreaktion glätteten sich...
