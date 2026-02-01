MENÜ
Im feuerwehreigenen Museum pflegt die Historikgruppe um Hartmut Eschner die Zeitzeugnisse.
Im feuerwehreigenen Museum pflegt die Historikgruppe um Hartmut Eschner die Zeitzeugnisse. Bild: Christof Heyden
Ein Eckpfeiler der Feuerwehrgeschichte ist jene des Feuerwehr-Blasorchesters.
Ein Eckpfeiler der Feuerwehrgeschichte ist jene des Feuerwehr-Blasorchesters. Bild: Christof Heyden
Im Museum wird der Werdegang des Brand- und Rettungswesens vorgestellt.
Im Museum wird der Werdegang des Brand- und Rettungswesens vorgestellt. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Großhartmannsdorfer Retter geben Einblicke in 150 Jahre Feuerwehr im Ort
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Großhartmannsdorfer feiern das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr. Eine große Ausstellung mit Uniformen, Instrumenten und Einsatzberichten erinnert an den wechselvollen Werdegang.

Mit aus der aufgelösten Feuerwehrkasse ausgezahlten vier Mark pro Mann schien die Geschichte der Rettungstruppe schon 1887 besiegelt: Das Zerwürfnis zwischen Gemeindeverwaltung und Wehrleitung hatte mit der Auflösung der Großhartmannsdorfer Wehr seinen Höhepunkt erreicht. Indes nur vorläufig, nach dreiwöchiger Trotzreaktion glätteten sich...
