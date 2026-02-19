MENÜ
Auf der großen H0-Gemeinschaftsanlage in Zschopau ist am Wochenende internationaler Zugverkehr zu erleben.
Auf der großen H0-Gemeinschaftsanlage in Zschopau ist am Wochenende internationaler Zugverkehr zu erleben. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Motorradstadt im Erzgebirge wird für ein Wochenende zur „Modellbahnstadt“
Von Andreas Bauer
Zwei Zschopauer Vereine, deren große Leidenschaft kleine Züge sind, feiern am Wochenende gemeinsam Geburtstag. Neben vielen Gästen werden dabei auch Fachleute aus mehreren Ländern erwartet.

Internationale Veranstaltungen sind für die Zschopauer Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde keine Seltenheit. Meistens sind Vertreter des Vereins als Gäste dabei, wenn sie bei Ausstellungen in ganz Europa einen Teil ihrer Anlagen präsentieren. „Seit mehreren Jahren trifft sich außerdem die Vereinsjugend bei Freunden auf der historischen...
