Motorräder von Grundstück im Erzgebirge gestohlen

Der Wert der in Wolkenstein entwendeten Zweiräder beläuft sich Schätzungen zufolge auf einige Zehntausend Euro.

Wolkenstein.

Vermutlich in der Nacht zu Freitag haben Unbekannte ein Privatgrundstück an der Straße des Friedens in Wolkenstein betreten - zwischen den Einmündungen Drei-Rosen-Weg und Mühlenweg. Dort entwendeten sie zwei unter einem Carport abgestellte Motorräder. Dabei handelt es sich um eine schwarze Harley-Davidson FLH (Baujahr: 1977) sowie eine dunkelgrüne Harley-Davidson Iron 1200 (Baujahr: 2019). Der Zeitwert der beiden Kräder wurde auf einige Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Fahrzeugdiebstählen aufgenommen. Zeugen, insbesondere Anwohner, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0371 3873448 bei der Kriminalpolizei zu melden. (bz)