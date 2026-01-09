Nach der Insolvenz: Wie Seiwo Technik im Erzgebirge den Neustart geschafft hat

Zschopau
Steigende Energiepreise, starre öffentliche Verträge und Pandemiefolgen hatten den Scharfensteiner Museumsausstatter in die Krise geführt. Mit dem Einstieg des niederländischen Partners Burns International ist das Verfahren nun beendet – und der Blick wieder nach vorn gerichtet.
Knapp drei Jahre nach dem Insolvenzantrag ist für den Scharfensteiner Museumsausstatter Seiwo Technik GmbH ein entscheidender Meilenstein erreicht: Das Amtsgericht Chemnitz hat das Insolvenzverfahren am 24. Dezember aufgehoben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.