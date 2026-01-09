MENÜ
Jan Wabst führt die Geschäfte der Seiwo Technik GmbH mit Standorten in Scharfenstein und Hohenstein-Ernstthal.
Jan Wabst führt die Geschäfte der Seiwo Technik GmbH mit Standorten in Scharfenstein und Hohenstein-Ernstthal. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Zschopau
Nach der Insolvenz: Wie Seiwo Technik im Erzgebirge den Neustart geschafft hat
Von Mike Baldauf
Steigende Energiepreise, starre öffentliche Verträge und Pandemiefolgen hatten den Scharfensteiner Museumsausstatter in die Krise geführt. Mit dem Einstieg des niederländischen Partners Burns International ist das Verfahren nun beendet – und der Blick wieder nach vorn gerichtet.

Knapp drei Jahre nach dem Insolvenzantrag ist für den Scharfensteiner Museumsausstatter Seiwo Technik GmbH ein entscheidender Meilenstein erreicht: Das Amtsgericht Chemnitz hat das Insolvenzverfahren am 24. Dezember aufgehoben.
