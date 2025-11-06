Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Narkose – ist das denn gefährlich?“ lautet das Thema der nächsten Gesundheitsakademie.
„Narkose – ist das denn gefährlich?“ lautet das Thema der nächsten Gesundheitsakademie. Bild: D. Sykora-Roscher, EGK
„Narkose – ist das denn gefährlich?“ lautet das Thema der nächsten Gesundheitsakademie.
„Narkose – ist das denn gefährlich?“ lautet das Thema der nächsten Gesundheitsakademie. Bild: D. Sykora-Roscher, EGK
Zschopau
Narkose ohne Angst: Gesundheitsakademie im Erzgebirge klärt auf
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Erzgebirgsklinikum Haus Zschopau lädt zu einem Vortrag über die Sicherheit von Narkosen ein.

Zu einem Vortrag über die Sicherheit von Narkosen lädt die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Erzgebirgsklinikum Haus Zschopau für Mittwoch, 12. November, ein. Chefarzt Dr. Matthias Weiß informiert ab 17 Uhr über die verschiedenen Anästhesieformen – von der Vollnarkose bis zur Lokalanästhesie – und deren Vorbereitung. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
08.09.2025
1 min.
Erzgebirgsklinikum lädt Interessierte zu Gesundheitsakademie ein
Die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums findet im Haus Annaberg statt.
Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie informiert im Haus Annaberg über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“.
Holk Dohle
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
09.09.2025
1 min.
Gesundheitsakademie im Erzgebirge: „Was tun bei Schulterbeschwerden?“
Schulterprobleme gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Der Chefarzt der Klinik informiert am 17. September in Zschopau über die Ursachen typischer Schulterbeschwerden, Diagnosemöglichkeiten und Therapieansätze.
Holk Dohle
Mehr Artikel