Narkose ohne Angst: Gesundheitsakademie im Erzgebirge klärt auf

Zu einem Vortrag über die Sicherheit von Narkosen lädt die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Erzgebirgsklinikum Haus Zschopau für Mittwoch, 12. November, ein. Chefarzt Dr. Matthias Weiß informiert ab 17 Uhr über die verschiedenen Anästhesieformen – von der Vollnarkose bis zur Lokalanästhesie – und deren Vorbereitung. Er...