Neues Fördergebiet „An der Zschopau“: Bis 2039 sollen rund zehn Millionen Euro in die Stadtentwicklung fließen

Zschopau
Mit Mitteln der Städtebauförderung will die Motorradstadt wichtige Projekte umsetzen und den Fluss besser erlebbar machen. Das erste soll im Frühjahr starten.
Zschopau kann in den kommenden Jahren mit umfangreicher finanzieller Unterstützung rechnen: Bis 2039 fließen voraussichtlich rund zehn Millionen Euro in das neue Fördergebiet „An der Zschopau“. Den Bescheid dafür hat Oberbürgermeister Arne Sigmund am 1. Oktober erhalten. Für Zschopau ist das ein bedeutender Schritt, um auch nach dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.