„Nur knapp über der Kirchturmspitze“: Kampfflugzeuge erschrecken Erzgebirger

Zwei Tage in Folge donnerten Eurofighter in geringer Höhe über den Ort Drebach. Für Anwohner ein Schock – für die Bundeswehr notwendige Übungseinsätze. Was ist erlaubt?

Tieffliegende Kampfflugzeuge haben am Mittwoch und Donnerstag für Aufsehen in Drebach gesorgt. Anwohner berichten von ungewöhnlich niedrigen Überflügen. „Ich konnte die Piloten im Cockpit erkennen. Die Maschinen flogen nur knapp über der Kirchturmspitze", schildert ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte. Für Flüge in solcher Höhe...