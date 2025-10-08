Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf Schloss Wildeck gibt es am Donnerstagabend eine Premiere.
Auf Schloss Wildeck gibt es am Donnerstagabend eine Premiere. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Auf Schloss Wildeck gibt es am Donnerstagabend eine Premiere.
Auf Schloss Wildeck gibt es am Donnerstagabend eine Premiere. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Zschopau
Premiere im Schloss: Es geht um Herkunft, Identität und Selbstverständnis
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Eduard-von-Winterstein-Theater startet wieder seine musikalische Lesereihe durch das Erzgebirge. Zum Auftakt geht es nach Zschopau. Warum das für den Dramaturgen ein besonderer Moment ist.

Die musikalische Lesereihe „Theater der Dichtung“ des Eduard-von-Winterstein-Theaters startet wieder. In der neuen Ausgabe geht es um die Herkunft: Wie beeinflussen uns unsere Herkunft, unsere Identität, das Verständnis von uns selbst? In der ersten Runde, die am Donnerstag beginnt, steht die dänische Autorin Tove Ditlevsen im Mittelpunkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
3 min.
Junges Theater im Erzgebirge: Spielclub zeigt deutschsprachige Erstaufführung
Johanna Fiedler und Griffin Weiß sind Theaternachwuchs im Spielclub „Backstage“.
„Unter der Milchstraße“ heißt die neue Inszenierung des Nachwuchses aus dem Eduard-von-Winterstein-Theater. Dabei geht es einmal mehr ums Erwachsenwerden.
Antje Flath
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
24.09.2025
3 min.
Theater im Erzgebirge: Das Drama mit den Politikern
Schillers „Maria Stuart“ hat am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere.
Mit Schillers „Maria Stuart“ bringt das Schauspielensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters am Samstag die erste Premiere auf die Bühne. Aber warum ergibt dabei nicht alles einen Sinn?
Antje Flath
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel