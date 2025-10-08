Premiere im Schloss: Es geht um Herkunft, Identität und Selbstverständnis

Zschopau
Das Eduard-von-Winterstein-Theater startet wieder seine musikalische Lesereihe durch das Erzgebirge. Zum Auftakt geht es nach Zschopau. Warum das für den Dramaturgen ein besonderer Moment ist.
Die musikalische Lesereihe „Theater der Dichtung“ des Eduard-von-Winterstein-Theaters startet wieder. In der neuen Ausgabe geht es um die Herkunft: Wie beeinflussen uns unsere Herkunft, unsere Identität, das Verständnis von uns selbst? In der ersten Runde, die am Donnerstag beginnt, steht die dänische Autorin Tove Ditlevsen im Mittelpunkt...
