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Am 31. März startet die dritte Auflage der musikalisch umrahmten Lesereihe „Herkunft“.
Am 31. März startet die dritte Auflage der musikalisch umrahmten Lesereihe „Herkunft“. Foto: Vincent Stefan
Am 31. März startet die dritte Auflage der musikalisch umrahmten Lesereihe „Herkunft“.
Am 31. März startet die dritte Auflage der musikalisch umrahmten Lesereihe „Herkunft“. Foto: Vincent Stefan
Annaberg
Tour durchs Erzgebirge: Theater der Dichtung reist durch fünf Städte
Redakteur
Von Holk Dohle
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Die dritte Auflage der Lesereihe des Theaters zum Thema „Herkunft“ wird zur Bühne für einen norwegischen Bestsellerautor. Marvin Thiede und Peggy Einfeldt schaffen eine besondere Atmosphäre.

Die dritte Auflage der Lesereihe „Herkunft“ startet am Dienstag, 31. März, in Lugau. In der gastiert das Theater der Dichtung außerdem in Annaberg-Buchholz, Marienberg, Aue-Bad Schlema und Zschopau. Das teilt die Erzgebirgische Theater- und Orchester (ETO) GmbH mit. Die Lesung gestaltet Marvin Thiede, am Klavier begleitet von Peggy Einfeldt....
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