Tour durchs Erzgebirge: Theater der Dichtung reist durch fünf Städte

Annaberg
Die dritte Auflage der Lesereihe des Theaters zum Thema „Herkunft“ wird zur Bühne für einen norwegischen Bestsellerautor. Marvin Thiede und Peggy Einfeldt schaffen eine besondere Atmosphäre.
Die dritte Auflage der Lesereihe „Herkunft“ startet am Dienstag, 31. März, in Lugau. In der gastiert das Theater der Dichtung außerdem in Annaberg-Buchholz, Marienberg, Aue-Bad Schlema und Zschopau. Das teilt die Erzgebirgische Theater- und Orchester (ETO) GmbH mit. Die Lesung gestaltet Marvin Thiede, am Klavier begleitet von Peggy Einfeldt....
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