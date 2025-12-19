Pünktlich zur Bescherung: In diesem erzgebirgischen Ort sind die 135 Weihnachtslaternen nun komplett

Vor zehn Jahren hat der Weißbacher Heimatverein begonnen, die Straßenbeleuchtung im Advent zu verschönern. Nun funkelt es abends fast im ganzen Ort.

Getreu der Tradition, den Weihnachtsbaum kurz vor Heiligabend zu schmücken, hat der Weißbacher Heimatverein in dieser Woche das letzte Teil seiner Beleuchtung angebracht. Statt um einen Baum geht es allerdings um die Straßenbeleuchtung im Ort. „Vor zehn Jahren ging es mit 20 Exemplaren los“, sagt Falk Walther vom Verein. Bis zum Vorjahr...