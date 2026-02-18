MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • „Wir müssen den Reset-Knopf drücken“: Amtsbergs Bürgermeister appelliert an Bund und Land

Im Fall des Freibads im Ortsteil Dittersdorf hofft der Amtsberger Bürgermeister Sylvio Krause, dass Fördermittel für eine umfangreiche Sanierung generiert werden können.
Im Fall des Freibads im Ortsteil Dittersdorf hofft der Amtsberger Bürgermeister Sylvio Krause, dass Fördermittel für eine umfangreiche Sanierung generiert werden können. Bild: Andreas Bauer
Die Mühlenweg-Brücke im Weißbacher Niederdorf, die bereits über ein Jahr gesperrt ist, muss dringend saniert werden.
Die Mühlenweg-Brücke im Weißbacher Niederdorf, die bereits über ein Jahr gesperrt ist, muss dringend saniert werden. Bild: Andreas Bauer
Der lange angestrebte Kita-Neubau, für den die ehemalige Weißbacher Schule weichen sollte, ist erst einmal vom Tisch.
Der lange angestrebte Kita-Neubau, für den die ehemalige Weißbacher Schule weichen sollte, ist erst einmal vom Tisch. Bild: Andreas Bauer
Im Fall des Freibads im Ortsteil Dittersdorf hofft der Amtsberger Bürgermeister Sylvio Krause, dass Fördermittel für eine umfangreiche Sanierung generiert werden können.
Im Fall des Freibads im Ortsteil Dittersdorf hofft der Amtsberger Bürgermeister Sylvio Krause, dass Fördermittel für eine umfangreiche Sanierung generiert werden können. Bild: Andreas Bauer
Die Mühlenweg-Brücke im Weißbacher Niederdorf, die bereits über ein Jahr gesperrt ist, muss dringend saniert werden.
Die Mühlenweg-Brücke im Weißbacher Niederdorf, die bereits über ein Jahr gesperrt ist, muss dringend saniert werden. Bild: Andreas Bauer
Der lange angestrebte Kita-Neubau, für den die ehemalige Weißbacher Schule weichen sollte, ist erst einmal vom Tisch.
Der lange angestrebte Kita-Neubau, für den die ehemalige Weißbacher Schule weichen sollte, ist erst einmal vom Tisch. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
„Wir müssen den Reset-Knopf drücken“: Amtsbergs Bürgermeister appelliert an Bund und Land
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Amtsberg. Weil auf höherer Ebene seiner Ansicht nach keine sinnvollen Lösungen gefunden werden, sieht Sylvio Krause die Gesellschaft in Gefahr. Obwohl auch seine Kommune finanziell zu leiden hat, steht ein großes Projekt an.

Freie Presse: Alles Gute nachträglich zum 60. Geburtstag. War Ihnen angesichts der aktuellen Lage wirklich nach Feiern zumute?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:19 Uhr
3 min.
Leitartikel zur AFD: Die Schwierigkeiten der Parteien beim Umgang mit der AfD
Trotz Brandmauer und Unvereinbarkeitsbeschlüssen der politischen Konkurrenten hat die AfD in Umfragen kaum an Zuspruch eingebüßt.
Grüne haben mit Rechtsextremen im Europaparlament gestimmt und die Linken in Thüringen mit der AfD. Letzteres war vermutlich eine Panne, die aber grundsätzliche Fragen aufwirft.
Neue Berliner Redaktionsgesellschaf
10.02.2026
4 min.
„Man ist 24/7-Bürgermeister“: Drechsler klagt im Erzgebirge wegen Windrädern – Kostenrisiko bis 50.000 Euro
Bürgermeister Swen Drechsler vor der Drebacher Grundschule. 350.000 Euro will die Gemeinde investieren.
Drebach zieht wegen der im Heidelbachtal geplanten Windräder vor Gericht. Bürgermeister Swen Drechsler erklärt, warum die Gemeinde trotz der möglicherweise hohen Kosten trotzdem klagt – und welche Prioritäten 2026 darüber hinaus anstehen: vom Spielplatzbau bis zur Sanierung der Grundschule.
Mike Baldauf
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
04.02.2026
2 min.
Babybegrüßung in Amtsberg: Die Kurve zeigt wieder nach oben
Im Generationenhaus „Lebensbaum“ im Ortsteil Schlößchen wurden die Amtsberger Neuankömmlinge des Jahres 2025 begrüßt.
In Amtsberg wurden 2025 etwa doppelt so viele Babys geboren wie im Jahr zuvor. Sie und ihre Eltern wurden nun vom Bürgermeister eingeladen.
Andreas Bauer
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
19:15 Uhr
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Genuss in Chemnitz, Märchen in Aue und Plauen, ein Liebestrank in Bad Elster und Ben Zucker in Zwickau
Während die Genusstage in Klaffenbach für Fastende eine echte Herausforderung sind, bieten Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop kulturelle Alternativen.
Für Fastende sind die Genusstage in Klaffenbach wohl eher eine Zumutung, aber mit Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop gibt es Alternativen ...
Maurice Querner
Mehr Artikel