Drei Feuerwehren waren am Donnerstagabend in Zschopau im Einsatz (Symbolbild)
Drei Feuerwehren waren am Donnerstagabend in Zschopau im Einsatz (Symbolbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Zschopau
Rauchalarm in Zschopau: Feuerwehr rückt zu Wohnblock aus
Redakteur
Von Mike Baldauf
Brandgeruch im Treppenhaus, ein ausgelöster Rauchmelder – am Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte zur Bertolt-Brecht-Straße gerufen. Vor Ort klärte sich, was hinter der Rauchentwicklung steckte.

Rauch im Treppenhaus eines Wohnblocks an der Bertolt-Brecht-Straße hat am Donnerstagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Zschopau ausgelöst. Die Feuerwehr war gegen 19.40 Uhr alarmiert worden, weil Anwohner Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrgenommen hatten.
