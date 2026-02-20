Rauchalarm in Zschopau: Feuerwehr rückt zu Wohnblock aus

Zschopau
Brandgeruch im Treppenhaus, ein ausgelöster Rauchmelder – am Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte zur Bertolt-Brecht-Straße gerufen. Vor Ort klärte sich, was hinter der Rauchentwicklung steckte.
Rauch im Treppenhaus eines Wohnblocks an der Bertolt-Brecht-Straße hat am Donnerstagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Zschopau ausgelöst. Die Feuerwehr war gegen 19.40 Uhr alarmiert worden, weil Anwohner Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrgenommen hatten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.