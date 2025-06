Rettungshubschrauber im Einsatz: 26-jährige Motorradfahrerin verunglückt bei Waldkirchen

In einer Linkskurve ist die junge Frau mit ihrer Maschine rechts in eine Leitplanke gefahren. Zur Unfallursache gibt es noch keine Aussage.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Pfingstsamstag auf der Staatsstraße 228 ereignet. Gegen 14 Uhr befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Motorrades der Marke Yamaha die Straße aus Richtung Augustusburg kommend in Richtung Waldkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau mit ihrer Maschine in einer Linkskurve nach rechts von...