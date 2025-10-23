Richtfest mit einjähriger Verspätung: Grünhainichener Turnhalle nimmt Gestalt an

Zschopau
Weil riesige Holzbalken nicht zueinander passten, scheiterte der Bau im ersten Anlauf. Nun ist die Gebäudehülle fast fertig, was die Grundschule von einem großen Ziel träumen lässt.
Über ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk hat sich in dieser Woche Michaela Schädlich gefreut. „In wenigen Tagen feiern wir das dreijährige Bestehen unserer Einrichtung“, so die Leiterin der Grünhainichener Grundschule während des Richtfestes für die Turnhalle direkt nebenan. Wie der Holzbau in den vergangenen zwei Wochen Tag für Tag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.