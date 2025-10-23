Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zimmerermeister Jörg Pfeiffer erläutert Schulleiterin Michaela Schädlich sowie den beiden Lehrerinnen Kornelia Jirschik und Sabrina Emmrich (von links) einige Details zur Halle. Bild: Andreas Bauer
Zimmerermeister Jörg Pfeiffer erläutert Schulleiterin Michaela Schädlich sowie den beiden Lehrerinnen Kornelia Jirschik und Sabrina Emmrich (von links) einige Details zur Halle. Bild: Andreas Bauer
Zimmerermeister Jörg Pfeiffer erläutert Schulleiterin Michaela Schädlich sowie den beiden Lehrerinnen Kornelia Jirschik und Sabrina Emmrich (von links) einige Details zur Halle.
Zimmerermeister Jörg Pfeiffer erläutert Schulleiterin Michaela Schädlich sowie den beiden Lehrerinnen Kornelia Jirschik und Sabrina Emmrich (von links) einige Details zur Halle. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Richtfest mit einjähriger Verspätung: Grünhainichener Turnhalle nimmt Gestalt an
Von Andreas Bauer
Weil riesige Holzbalken nicht zueinander passten, scheiterte der Bau im ersten Anlauf. Nun ist die Gebäudehülle fast fertig, was die Grundschule von einem großen Ziel träumen lässt.

Über ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk hat sich in dieser Woche Michaela Schädlich gefreut. „In wenigen Tagen feiern wir das dreijährige Bestehen unserer Einrichtung“, so die Leiterin der Grünhainichener Grundschule während des Richtfestes für die Turnhalle direkt nebenan. Wie der Holzbau in den vergangenen zwei Wochen Tag für Tag...
