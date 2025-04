Riskantes Überholmanöver zwischen Hopfgarten und Scharfenstein endet mit schwerem Unfall

Obwohl er den Gegenverkehr nicht einsehen konnte, setzt ein VW-Fahrer zum Überholen an. Ein Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen.

Ein riskantes Überholmanöver zwischen Hopfgarten und Scharfenstein hat am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr zu einem schweren Unfall geführt. Ein 21-jähriger VW-Fahrer setzte zum Überholen an, obwohl er den Gegenverkehr an der Stelle nicht einsehen konnte. Just in diesem Moment kam ihm ein 51-jähriger Motorradfahrer auf einer Aprilia...